一名男子去年在北部一所國中擔任體育代課老師時，和1名15歲少女師生戀，還帶少女上摩鐵、還車子的後座車震，之後卻沒實現諾言「會負責」，少女認為被欺騙感情難過跟家人告狀事情才曝了光。不過他後來答應賠償50萬元，法官認為他犯後有悔意等，故判處9個月，緩刑3年。

39歲的王姓男擔任代課老師期間和一名女學生互加IG，還相約一起出遊結果就出遊到汽車旅館發生關係。聯合報報導，兩人不到1個月又在停車場禮車震。體育老師嘗到甜頭後並沒有對少女特別上心，而是不了了之。難過的少女向家人哭訴事情才被揭發，檢方偵訊時，體育老師均坦承犯行，被依對14歲以上未滿16歲女子性交罪起訴。

法院認為，體育老師為人師表卻了為逞一己私慾，和身心都尚未成熟的少女發生性行為，不但影響對方身心發展，也違背社會倫理規範。但考量他犯後坦承，也願意賠償少女50萬元，足以見得有悔意，也還有老婆、小孩若讓他入獄，可能會影響他的家庭與悔改之路因此認為應不執行其刑為適當，法官依2個對14歲以上未滿16歲女子性交罪，各判處他5個月，應執行有期徒刑9月，緩刑3年，不過體育老師還是得向公益團體提供90小時勞務，參加法治教育4場。

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(中時電子報)