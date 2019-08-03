12家參與宮廟的媽祖神尊齊聚王功福海宮正殿，十分莊嚴。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美親自到場參與擲盧擲、求好日活動，虔誠上香祝禱。(謝瓊雲攝)

伸港福安宮2015年中暗夜遭大火祝融，廟宇仍在重建中，管委會主委王萬發（左）睽違4年再度參與擲爐主，一舉拔得頭籌搶到新一輪的首任爐主宮廟，也讓各宮廟忍不住讚嘆媽祖在冥冥中都做了最好安排。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美下午親自出席參與在王功福海宮舉辦的擲爐主活動。（謝瓊雲攝）

彰化縣媽祖福文化節，確定將於10月11日起一連三天登場；全縣12家宮廟媽祖神尊3日齊聚王功福海宮正殿，由縣長王惠美親自虔誠上香祝禱後各宮廟代表輪流擲筊，最後由伸港福安宮搶得頭香、擔任首任爐主宮廟！總算圓滿了4年前因遭祝融重建未能主辦聯合遶境的遺憾。

2008年開始發起的彰化縣媽祖聯合遶境，12家宮廟輪流擔任爐主宮廟，至去年底為止已全輪過一輪，僅福安宮因廟宇重建未曾主辦；是否延續再辦、該怎麼辦？一直備受宗教界與文化界關注與討論。

經縣府文化局數度邀集12家宮廟討論後，決定重新規畫、轉型，活動改以「媽祖祈福文化節」辦理。3日下午鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮和芳苑普天宮等，齊聚王功福海宮辦理擲爐主、求好日儀式；結果出爐後，也熱鬧辦起「姐妹會」讓媽祖娘娘們相互聯誼一番。

王惠美表示， 過去11年聯合遶境順利舉行，輪完後不斷有人詢問，也聽到許多意見；為尊重各宮廟宗教自主權，不同以往年年制式的遶境，未來遶境形式、路線及規模，皆由爐主宮廟依各地習俗特色來規畫。

她說，縣府則負責整合社會各界資源，配合舉辦地方特色創意踩街，也藉此推廣在地產業及觀光旅遊，號召各社團及公益團體舉辦各項公益活動，於農曆九月初九媽祖得道昇天日、亦是敬老重陽節，彰顯媽祖仁慈精神。

(中時 )