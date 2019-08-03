黃毅清發文。（圖／翻攝自AndyHYQ替身微博）

大陸女星黃奕曾演《還珠格格3》中小燕子一角，最近宣布離婚的馬伊琍則飾演紫薇，雙姝巧合地在婚姻路上都不太順遂，2011年黃奕再婚嫁給黃毅清，3年後離婚，多年來黃毅清常在網上爆前妻料，甚至逼得黃奕提告，最近黃毅清突然宣布和前妻停戰，主因是黃奕終於肯讓他見女兒，但又補充「我沒拿刀捅她算很理智了」，令人傻眼。

黃奕過去有兩段婚姻，2009年和相識41天的姜凱閃婚，隔年離婚，2014年黃奕又宣布和梅開二度、結婚3年的黃毅清離婚，兩人從夫妻變成怨偶，常在網上互鬥，女方控男方家暴、抹黑，男方猛爆前妻祕密，2018年黃奕控告黃毅清名譽案勝訴，黃毅清不爽鬥輸，還PO出前妻無碼私照。

黃毅清這陣子砲火稍停，今他在微博表示，最近很多人說他變成熟了，但他覺得自己沒變過，「當初離婚後整整長達一年半時間不給我見女兒，我沒拿刀捅她已經算很理智了！」最近他停戰是因為終於讓他見到女兒，如果明天起黃奕又阻止他和女兒見面，他還是會攻擊黃奕，見此，網友回說：「將來女兒大了，要談男朋友要嫁人的，人家誰敢有你這樣碰頭撒野的老丈人」、「這個男的真的是……絕了」、「果然女怕嫁錯郎」。

(中時電子報)