新加坡總理李顯龍胞弟李顯揚支持的反對黨「新加坡前進黨」（PSP）今天正式成立，在外界猜測大選可能提前舉行的情況下，這個新政黨對新加坡政府構成了另一挑戰。

法新社報導，新加坡原定2021年大選，但普遍預期選舉可能提前，而新加坡前進黨的目標正是挑戰這次大選。

創立這個政黨的前國會議員陳清木（Tan Cheng Bock）是醫師出身，曾是政府的堅定支持者。現年79歲的他曾出馬競選總統，差點打敗建制派候選人。

新加坡前進黨獲得李顯揚支持。李顯揚的父親、建國總理李光耀統治新加坡30年，備受各界尊敬，李光耀2015年過世後，李氏家族陷入分裂。

在執政黨人民行動黨（PAP）數十年統治下，新加坡從一個港口腹地搖身成為亞洲最先進經濟體之一，但當局也因限制公民自由和言論自由而受到批評。

消息人士證實，新加坡前進黨今天上午已正式成立，陳清木預定稍後將對媒體發表談話。

新加坡前進黨等反對黨一心要終結人民行動黨獨大的局面，但反對陣營在國會89席中僅占區區6席，目前仍難構成真正威脅。

然而，在李顯龍胞弟支持下，可能使陳清木的新加坡前進黨聲勢獲得拉抬。

(中時 )