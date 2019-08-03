私菸案打得風風火火，立委黃國昌所屬的時代力量卻陷入空前危機。黨內同志林昶佐退黨出走、高潞以用遭開除黨籍，再加上台北市長柯文哲宣布組黨，時代力量未來之路顯得坎坷。北市議員游淑慧觀察時力家務事顯得貓膩，嗆問黃國昌3件事，還有多少民意代表，這樣「一雙手」監督、一雙手拿好處？

對於柯文哲宣布籌組台灣民眾黨，以進軍國會為目標，黃國昌向媒體表示，不擔心是否會造成時代力量的分歧，上帝給每一個人兩雙手，他的兩雙手中一雙是捍衛台灣主權跟守護台灣民主政治，另一雙手則是希望台灣變成真正有公平的未來，破除金權政治。

黃國昌的兩雙手說法，引起游淑慧的關注，她在臉書上發文說， 國昌老師因為他有「兩雙手」，所以很偉大，但我們只有一雙手的凡人庶民，怎麼辦？！

時代力量極短時間內折損2名立委，游淑慧好奇其中有何奧妙之處。她好奇心大大發，請問黃國昌三件事

一、高潞以用的事件，是否為民進黨對時力的報復和反擊？

二、林昶佐的退黨，是不是和民進黨宣示效忠，所以只好選擇和「有黃國昌的時力」割袍斷義？

三、還有多少民意代表，這樣「一雙手」監督、一雙手拿好處？

自稱有2隻手的立委黃國昌會不會給答案？大家且拭目以待。

(中時電子報)