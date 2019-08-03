盛夏最強城市音樂祭「超犀利趴10」，今、明（8月3日、4日）兩天在南港展覽館隆重登場，五月天號召26組亞洲最強狠角色「鬥陣」。怪獸說：「當初辦超犀利趴是希望可以聽到不同音樂，沒想到一年比一年規模更大，有美食，若還沒出門快點來到南港展覽館」。

今天由DA PUMP、丁噹（guest. J.Sheon）、鼓鼓呂思緯、Bii畢書盡、MC HotDog熱狗、w-inds.、五月天在「SUPER STAGE」，怕胖團、So What、Lead、黃奕儒、慢慢說、渣泥ZANI、許含光在「全聯x SUMMER STAGE」輪番開趴。

為讓上萬樂迷隨時有滿滿「電力」嗨爆現場，主辦單位在場內準備粉絲喜愛的「食全10美」美麗飽島；今天下午舉行的揭幕「開市大吉」記者會上，由「超犀利趴盟主」五月天團長怪獸率領「日本狠角色」代表DA PUMP、「SUPER STAGE」代表丁噹、「全聯x SUMMER STAGE」代表怕胖團一起敲鑼，宣告22家人氣名店進駐，包含温咖啡、萬波島嶼紅茶、一姐夢幻滷味、西井村蜂蜜滷味、所長茶葉蛋、他媽的麵、與海瑞摃丸等，要顧好樂迷的「五臟廟」。

記者會上，22家人氣名店紛紛將招牌料理搬上桌，怪獸盡地主之誼，推薦遠從日本來的DA PUMP大啖當紅手搖飲萬波島嶼紅茶，好喝程度讓DA PUMP忍不住一口接著一口。

在參加完開市大吉記者會後，連續二年參加超犀利趴的怕胖團隨即在同個場地開唱，〈魚〉、〈X〉、〈流浪王子〉等歌將他們成軍12年的成長歷程與樂迷分享，以最青春龐克的旋律為「全聯x SUMMER STAGE」炒熱氣氛，緊接著So What、Lead、黃奕儒、慢慢說、渣泥ZANI、許含光將陸續登場，「全聯x SUMMER STAGE」全區不需購票，自由觀賞。在一樓聽音樂，啖美食，對抗外頭炎夏，享受一場舒服的音樂祭。

「全民情歌天后」丁噹要在「SUPER STAGE」帶來震撼表演，她率先透露：「其中會有將近10分鐘唱跳，設計不符人體工學的唱跳演出！每天花3小時練習！」

更多詳細資訊，請上相信音樂、超犀利趴官方臉書粉絲專頁及官方網站。

(旺報 )