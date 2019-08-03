「烏日綜合社會福利館」於台中市政府前市府時期獲中央前瞻計畫補助近5797萬元，後歷經2次工程招標流標，導致補助被中央收回；新市府上任後，重新向中央爭取恢復前瞻補助，今年7月中終獲中央同意，預定8月辦理工程招標，2020年底完工，2021年開辦營運，滿足烏日居民親子活動、幼兒照護、婦女福利設施等需求。

社會局指出，烏日綜合社會福利館規劃有公設民營托嬰中心、兒童發展社區資源中心、親子館、婦女福利服務中心及新住民家庭服務中心等，於2017年由行政院前瞻基礎建設計畫同意核定補助5797萬元，市府自籌4203萬元，總經費共1億元；去年5月前市府時期完成委託規劃設計案發包，同年11月工程上網招標，歷經2次招標皆流標，故原前瞻基礎建設計畫核定補助款被行政院收回。

為避免類似情形再發生，社會局長李允傑與社會局同仁重新檢視盤點，重新向中央申請恢復前瞻補助，終於在今年7月中獲中央審查同意。

社會局已先協調代辦機關水利局解決先前工程預算編列不足的問題，待收到中央核定的補助函後，將積極辦理建置事宜，預定今年8月辦理工程招標，2020年底完工，2021年開辦營運，嘉惠市民。

社會局強調，為確保各項重大工程如期如質完工，已建立「重大工程列管」機制，貫徹全面品質管理(TQM)精神，從前端的預算編列，到工程驗收、開幕營運等，將上游、中游、下游皆納入列管，每週並召開會議控制期程。例如梧棲公共托育家園已於7月29日如期開幕招生，多項社福工程也依管制進度完成，打造親子幸福城市。

(中時 )