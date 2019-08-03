台中市19歲女大學生，3日晚間友人，至台中市北區親親戲院附近逛街，被1名陌生男子持美工刀割傷，當時女子遭襲，驚嚇過度大聲尖叫，當場發現左邊肩膀，被劃下近10公分傷口，一旁友人打電話報警，經消防救護人員送醫治療，所幸無大礙，警方目前調閱監視器，循線追查兇手。

(中時電子報)