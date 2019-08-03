台中驚傳砍人 女大生當街噴血 19:372019/08/03 中時電子報 湯萱樂,中國時報、 張妍溱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中驚傳砍人 女大生當街噴血 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市19歲女大學生，3日晚間友人，至台中市北區親親戲院附近逛街，被1名陌生男子持美工刀割傷，當時女子遭襲，驚嚇過度大聲尖叫，當場發現左邊肩膀，被劃下近10公分傷口，一旁友人打電話報警，經消防救護人員送醫治療，所幸無大礙，警方目前調閱監視器，循線追查兇手。 (中時電子報) #女大生 #台中砍人 也許您會感興趣 推薦閱讀 男友躲廁所做這事 女大生崩潰了… 00:022019/07/31 社會 園遊會遇槍擊 女大生因I奶保命 00:082019/07/31 社會 該做幾次才OK？ 女大生深蹲1000下「肌肉溶解」了 20:262019/07/31 生活 正妹同時交往6乾爹 不上床月收68萬 17:202019/08/01 搜奇 研究不順？劍橋正妹高材生1000公尺高空跳機亡 05:012019/08/02 國際 名校女大生搭飛機做這事 屍骨無存 00:172019/08/02 社會 白衣潑到紅酒怎辦？她一招神解決 16:102019/08/02 日常 社會熱門新聞 獨》國軍基訓遺失20枚步槍彈 急協尋 - 社會 陸自由行喊卡「桃色經濟」崩盤？老司機說：內行人… - 社會 體育老師車震國中少女 賠50萬換緩刑 - 社會 台中驚傳砍人 女大生當街噴血 - 社會 陽明山傳死亡車禍！單車下山撞公車騎士遭輾斃 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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