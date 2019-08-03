世羽聯超級500系列的泰國公開賽3日進行各組4強賽，「台灣一哥」周天成碰上去年粉碎他台北公開賽3連霸美夢的馬來西亞小將李梓嘉，首局雖因對手猛扣一度落後，但小天在後段發揮經驗穩住陣腳，反以21比14拔得頭籌。次局則在雙方17次打平下，小天漂亮救回局點，以22比20搶下冠軍戰門票，也報了台北的一箭之仇。

這是周天成今年第2次殺入世羽聯超級系列賽冠軍戰，上一次是半個月前的印尼公開賽，他奮勇摘下生涯首個超級1000系列的男單冠軍。明天爭冠對手將是香港伍家朗vs.日本常山幹太的勝方。

現年29歲的周天成，去年台北公開賽男單4強碰上當時才20歲的李梓嘉，打到氣力放盡敗陣，讓「天哥」賽後大嘆「全怕少壯」，年輕就是本錢。兩人過去4次交手，各拿2勝，周天成的確也占不到便宜。

兩人今天在泰國4強碰頭，身高186公分的李梓嘉依舊咄咄逼人，一開賽就頻頻強勢躍殺，一度以9比6領先周天成。但小天隨即連得3分追平，並靠一次幸運翻網讓對手救球出界，反以11比10領先。

首局技術暫停後，小天幾次擋下李梓嘉扣殺，網前的小球、推擋也比對手嫻熟，使得李梓嘉的殺球得分率下滑，多次硬攻顯得勉強，反而打出界外。小天在17比14領先時連拿4分，首盤先聲奪人。

次局周天成與李梓嘉一路鏖戰，在19比20落後時，小天絕妙點殺讓對手回擊掛網，他激動的握拳狂吼，兩人此局第17次得分扯平。接著小天以一記絕妙的反拍小球，讓李梓嘉上前不及「釘」在原地，最後再以豪邁扣殺收下賽末點，小天雙手握拳仰天長嘯，完成甜蜜復仇。

次局周天成與李梓嘉一路鏖戰，在19比20落後時，小天絕妙點殺讓對手回擊掛網，他激動的握拳狂吼，兩人此局第17次得分扯平。接著小天以一記絕妙的反拍小球，讓李梓嘉上前不及「釘」在原地，最後再以豪邁扣殺收下賽末點，小天雙手握拳仰天長嘯，為自己的甜蜜復仇激情喝采。

(中時電子報)