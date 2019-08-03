高雄市政府觀光局3日開始，連續2個週末及七夕晚上，在愛河畔舉辦「愛河水漾嘉年華」，首週活動以「愛河小搖滾」為主題，由金曲30最佳國語專輯獎歌手孫盛希領銜，緊接著由艾成及王瞳組成的87樂團，揭開序幕，加上4大主題愛情裝置藝術，營造拍照聖地、以及免費體驗水上運動的「水域遊憩活動」而「仲夏沁涼市集」則囊括冰品、咖啡、啤酒、三輪餐車等多種美食，要迎接前進高雄的觀光客，一起來高雄愛河玩水消暑。

高雄「2019愛河水漾嘉年華」，3日晚間在高雄愛河河東路、高雄地方法院前的親水平台開幕，高雄副市長葉匡時和情侶們，一起體驗在愛河划行獨木舟的樂趣，宣告「愛河水漾嘉年華」系列活動正式開跑。

高雄觀光局長潘恒旭表示，今年愛河水漾嘉年華，以水域、音樂、美食及愛情等元素，3日起，2個週六日下午推出小帆船、雙人獨木舟及單人立式划槳的「水域體驗活動」；8/3-8/4「愛河小搖滾」邀請知名樂團在特別設計的水上舞台輪番演出；8/7七夕當天除了有獨木舟及百米短跑的「愛河等侶來挑戰」，還有梁文音、魏如昀、王大文等超人氣歌手陪大家星光野餐；8/10-8/11「愛河熱舞大賽」更將創造愛河畔的舞林傳說。

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