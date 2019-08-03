《逃犯條例》反送中風波，觸發香港示威不斷。香港市民伍永德今日發起「旺角再遊行」，下午3時半由大角嘴晏架街公園起步，終點至大角嘴櫻桃街公園，中途不經旺角鬧市。活動已獲警方發出不反對通知書。除有示威者於尖沙咀警署外塗鴉噴漆，網路也盛傳有示威者扯五星旗掉落入海。

遊行主辦單位於下午17：35宣布遊行結束，活動參與人數為12萬人。有部分示威者於公園逗留休息，現場亦有其他示威者呼籲去窩打路道行街。有示威者於尖沙咀警署外塗鴉噴漆。

下午17：52時，尖沙嘴海港城對出的五支旗桿位置，網路流傳有示威者扯五星旗掉落海；18：26時，示威者持障礙物於理工大學對出阻塞紅隧出入口。

18：35時，香港警方指有示威者堵塞紅磡海底隧道出入口，及於彌敦道多個主要路口設置路障，現場交通非常擠塞。警方警告示威者停止堵路等違法行為；19：05時，堵塞紅隧出入口的示威者開始撤離。

(旺報 )