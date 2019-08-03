日團DA PUMP出道20多年歷經成員更迭交替，去年以〈U.S.A.〉舞蹈再度爆紅並登上《紅白歌唱大賽》，3日在超犀利趴開唱，主唱ISSA表示很榮幸首次來台表演就擔任開場團體，一出場就感覺到台灣歌迷的熱情，後台受訪時更頻以中文喊：「大家好！謝謝！」

7人此行一同來台，其中5人曾私下訪台，ISSA之前在跨年期間來台看101煙火，TOMO對據傳是《神隱少女》場景靈感來源的九份印象深刻，KENZO參加過台灣舞蹈大賽，因評審很照顧外國人，從此對台灣留下好印象，DAICHI則和KIMI一起逛士林夜市、夜店，DAICHI自曝還在夜店裡誤認為其他日本演員，只能趕緊解釋：「不是唷！」

DA PUMP在後台示範〈U.S.A.〉經典舞蹈片段，沖繩出身的ISSA還中間穿插了一小段傳統舞蹈，他們更齊跳新歌〈P.A.R.T.Y. ～Universe Festival~〉副歌，並一起用中文說出此次舞蹈看點：「震動！」他們日前終於實現願望，在紐約時代廣場拍MV，現場有許多人圍觀，ISSA感謝表示：「一步步累積許多努力之後，非常高興能達成。」

(中時 )