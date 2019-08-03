謝震武3日出席高球服飾品牌活動，擔任一日店長，他魅力不減，吸引很多粉絲到場支持。他透露主持20年從未請過一次假，甚至連感冒完全發不出聲音，導播一倒數，節目開始他立刻就有聲音了，整整2個小時，節目結束後聲音瞬間消失，連來賓都嘖嘖稱奇，他笑稱，「人的腎上腺素真的很神奇。」

談到主持生涯的驚險經驗，謝震武表示，「就算在做節目的過程中，我可能要到高雄或台南打官司，也從未請假過。最印象深刻的一次，大概是飛機落地之後，一路飛車進棚，到達攝影棚之後，差不多就要開始錄了。」他透露目前周一到周五工作滿滿，周日又有直播得忙，一周只有禮拜六的時間比較自由，他笑說：「我禮拜六眼睛一睜開，就覺得今天太陽長的不一樣。」

謝震武曝主持20年未曾請假。（飛力飆馬提供）

工作如此忙碌的謝震武，對於孩子的事情相當看重，他透露，「我們家小朋友的家長會、校外教學觀摩等活動，我幾乎無一不到，那很重要，你要知道孩子的這一段過程。」他坦言一整年工作滿檔，大概只有放年假的時候才有機會出國旅遊，放鬆一下身心。

(中時 )