香港旺角再遊行3日下午舉行，遊行在下午5時許已抵終點，大會宣佈有12萬人參與。同一時間，有示威者佔用彌敦道向尖沙嘴前進，其後更圍堵紅隧出入口。還有一名身穿黑衣的蒙面青年，將尖沙咀碼頭五支旗杆的國旗拆下，丟到水中。

香港網民發起旺角反送中再遊行，下午由晏架街遊樂場出發，因現場街道狹窄，數萬遊行民眾擠爆周邊街道；示威民眾兵分兩路，一批朝申請路線前進，另一批則向南前往尖沙咀。

綜合港媒報導，遊行定下午3時30分出發，但整個遊行行動緩慢導致許多參與者擠爆旺角道；隊伍出發30分鐘後，仍有大批民眾聚集在晏架街遊樂場外動彈不得，開始出現「自主遊街」趨勢，遊行也造成許多公車路線暫停服務。

下午4時後，有一批身穿黑衣的市民，並未依不反對通知書的遊行路線前進，而是直接往旺角出發；至下午5時，在彌敦道和亞皆老街口可看到有示威者，正在分發頭盔與口罩，似有做抗爭衝突之準備。有示威者抵達尖沙咀附近後，徵詢群眾意見，決定轉向廣東道商圈，向當地的大陸遊客宣傳「反送中」理由，以「輸出革命」。5時40分左右，示威者在彌敦道與梳士巴利道架起路障，周邊多間酒店紛紛拉下鐵門。

一名身穿黑衣的蒙面青年，將尖沙咀碼頭五支旗杆的國旗拆下，他拆下時大批人舉起雨傘遮擋。國旗被拆下後，拆旗青年馬上離開，之後國旗在海中漂流，但無法判定是誰將國旗丟下海。

晚上6時許，有示威者堵塞紅磡海底隧道出入口，現場交通擁塞。警方警告示威者盡快停止堵路等違法行為，經過僵持了近半小時，示威者循原路返回旺角，並走上行人路，朝尖東方向天橋撤退。

(旺報 )