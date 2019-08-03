2020郭柯合有譜？前鴻海董事長郭台銘遭爆昨天與台北市長柯文哲密會，商討總統大選。對此，柯文哲今晚臨時新增一場聯訪，不過對於郭合會面一事，柯文哲跳針回「不知道媒體的消息哪裡來的」，媒體追問是否不否認雙方有見面，柯稱「電子的時代，哪裡需要見面？」並說應該是幕僚聯絡比較多。

(中時 )