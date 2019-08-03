郭柯密會？ 柯P：電子的時代哪裡需要見面 19:482019/08/03 中時 吳堂靖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲3日出席大稻埕情人節活動。（吳堂靖攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020郭柯合有譜？前鴻海董事長郭台銘遭爆昨天與台北市長柯文哲密會，商討總統大選。對此，柯文哲今晚臨時新增一場聯訪，不過對於郭合會面一事，柯文哲跳針回「不知道媒體的消息哪裡來的」，媒體追問是否不否認雙方有見面，柯稱「電子的時代，哪裡需要見面？」並說應該是幕僚聯絡比較多。 (中時 ) ##2020大選 ##柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯文哲組台灣民眾黨 北市府態度曖昧：明天回應 19:352019/07/31 政治 柯文哲組黨 拚10席區域與不分區立委 21:232019/07/31 政治 組黨戰2020？3年前一則新聞讓粉絲哭：14年柯P去哪了 22:412019/07/31 政治 柯文哲組黨傷到誰？ 郭正亮分析 01:322019/08/01 政治 王世堅批柯組黨 騙子升級詐騙集團 15:062019/08/01 政治 王世堅批柯組黨 騙子升級詐騙集團 15:162019/08/01 政治 有人要鬧場 柯創黨大會恐變拋棄大會 00:032019/08/02 政治 柯文哲組黨 董智森笑稱逢鬼門開 00:082019/08/02 政治 首度鬆口挺郭！柯P「毫不猶豫」支持郭台銘 22:482019/08/02 政治 阿北身兼三職 國民黨議會黨團磨刀霍霍 04:102019/08/03 政治要聞 政治熱門新聞 扁28字斷言柯P大選 網嚇歪：完蛋 - 政治 中常委貼身觀察韓 網看完：令人感動 - 政治 郭柯合失敗比成功大？龍介仙分析原因 - 政治 韓國瑜桃園參拜「韓黑」酸不到3百人 一張圖狠打臉！ - 政治 民進黨還剩啥？網分析後小英慘了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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