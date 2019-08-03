劉品言與20位粉絲一起縫製婚禮頭紗。（齊石傳播提供）

劉品言8月8日過生日，因為要和媽媽一起到捷克旅行慶祝，今天（3日）下午提前與粉絲一起慶生。

生日慶生會上特別邀請20位幸運粉絲為劉品言親手縫製「頭紗」。她開心地表示：「其實很感動有這群粉絲一路陪伴，……每次生日都希望可以和粉絲一起完成一件有意義的事，這次可以在大家的祝福和努力下獲得這份禮物，非常感動，如果真的有人娶我，大家都要來，我也一定會披這個頭紗。」

對於每年的生日會都希望與粉絲互動、一起完成一件事的堅持，劉品言表示希望可以透過自己的力量帶給更多粉絲能量，無論是先前一起運動、作畫到現在的手縫頭紗，都是劉品言精心策劃，為彼此留下最美好、有意義的回憶。

對於自己的婚姻大事尚無著落一事，劉品言表示可能以前年輕的時候太揮霍自己的青春：「我仗著自己的青春，浪費了很多時間，現在要努力運動、保養，來延長自己的青春。」她也坦言在媽媽的支持下，積極考慮「凍卵」；她也在切蛋糕許願時，表示希望可以有一個正桃花，來與她談一場真正的戀愛。

除了婚姻，劉品言也對事業有所期待，希望未來有新的戲約是可以跟姐妹曾之喬、天心一起飆戲，讓粉絲跟自己都過過癮。

(旺報 )