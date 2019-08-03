富邦悍將李宗賢在今年扛起隊上游擊大關，打擊火力也有穩定發揮，偶爾出奇不意的盜壘常展現壘間破壞力，今年李宗賢累計10次盜壘成功是隊上最多，同時已追平生涯紀錄。李宗賢表示今年盜壘更有自信，對於抓投手節奏也頗有心得。

「過去可能會擔心死在壘上，怕造成損失，但現在配合球隊戰術，再加上自己對時機掌握得更好，跑起來也更有自信抓到投手節奏，所以起跑時很放心。」李宗賢去年以10次盜壘成功寫下個人單季新高，今年下半季前半段就已經平生涯紀錄，有望寫下新頁，同時目前是悍將陣中盜壘次數最多的選手。

今年是李宗賢進入職棒後第4年，從原本的菜鳥，如今慢慢累積經驗成先發固定班底，也從原本著急建功的新秀，變成知道該如何做出對球隊最大幫助的後棒打者，對於季中調適自己身體也頗有想法，例如因為下半季出賽頻繁而導致身體疲憊，李宗賢也適時減輕球棒重量，讓打擊能維持水準。

「下半季開始知道揮棒有些吃力，所以需要調配重量，球棒有減輕一點，但攻擊結果不會差太多，拿輕一點反而會比繼續拿重的球棒更確實擊球。」李宗賢自認並非長打火力驚人的選手，做到將球紮實打穿防線、延續攻勢也是進攻的重要一環。

(中時電子報)