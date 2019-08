菲律賓總統杜特蒂一向以言論無尺度而享有臭名,在各種公開場合爆粗口豎中指,只有更毒,沒有最毒;只有你想不到,沒有他做不到。細數下來,從美國前總統歐巴馬、前國務卿柯瑞、美駐菲大使古德伯格都曾遭到他的毒舌掃射。

而他怨懟起自家人那就更不客氣了。最近一次的舌戰,他瞄準了參議員迪克⋅戈登(Dick Gordon)。稱肥腫的戈登走路像企鵝,體重過重連救護車都塞不進去。戈登最近抨擊杜特蒂的幾個人事任命,因而成了杜特蒂的眼中釘。

他接著抨擊戈登是腦殘。稱:「我的大腦留在我的腦袋裡。可是迪克你的大腦啊,都已經掉到胃裡被胃酸消化了。你現在距離大難只有一個放屁的距離(放個屁可能就嗝屁了)。(You are a fart away from disaster)」這毒舌功力,讓人望塵莫及。

(中時 )