疾管署今公布國內新增1例本土登革熱病例，個案為高雄苓雅區一名30多歲的男性，1日起出現發燒、肌肉痠痛的症狀，今確診感染登革熱病毒第二型，為該區首見案例。其感染型別與不同於高雄所流行的第四型，感染源尚待釐清。

疾管署副署長莊人祥表示，該名男子近期無出國史，活動地點以住家及小港區工作地為主。男子的住所與三民區興德里、前鎮區西山里的個案僅隔4公里，研判可能是苓雅區福康里或小港區周邊社區感染，目前衛生單位正透過基因定序比對資料，確認感染源。

莊人祥表示，該名男子目前住院中，其同住家人未出現登革熱疑似症狀。為避免疫情擴大，防疫人員今已完成居住地孳生源檢查及噴霧罐噴藥作業，將於5日執行社區緊急防治工作。

截至目前為止，國內共累計64例本土登革熱案例，其中高雄市48例（三民區37例、前鎮區3例、左營區及鳳山區各2例，鼓山區、路竹區、旗津區及苓雅區各1例）、台南市16例（東區6例、中西區4例、南區2例，永康區、安南區、左鎮區及新化區各1例）；境外移入方面，共累計278例，為近10年同期最高。

為防登革熱找上門，疾管署提醒民眾落實「巡、倒、清、刷」4步驟，將孳生源澈底清除。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史。如需了解防疫資訊，可撥打專線1922洽詢。

(中時 )