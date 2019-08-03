菲律賓總統杜特蒂一向以言論無尺度而享有臭名，在各種公開場合爆粗口豎中指，只有更毒，沒有最毒；只有你想不到，沒有他做不到。細數下來，從美國前總統歐巴馬、前國務卿柯瑞、美駐菲大使古德伯格都曾遭到他的毒舌掃射。

而他怨懟起自家人那就更不客氣了。最近一次的舌戰，他瞄準了參議員迪克⋅戈登（Dick Gordon）。稱肥腫的戈登走路像企鵝，體重過重連救護車都塞不進去。戈登最近抨擊杜特蒂的幾個人事任命，因而成了杜特蒂的眼中釘。

他接著抨擊戈登是腦殘。稱：「我的大腦留在我的腦袋裡。可是迪克你的大腦啊，都已經掉到胃裡被胃酸消化了。你現在距離大難只有一個放屁的距離（放個屁可能就嗝屁了）。」這毒舌功力，讓人望塵莫及。

戈登回應了對他體重的攻擊，說他完全沒有被杜特蒂的話冒犯。這位73歲的參議員在臉書上寫道：「每個人都有權發表自己的觀點，對此我們不應該大驚小怪。我很高興總統關心我的腰圍，但他不必擔心。我的妻子已經注意到，最近我已經減了不少。但我還是感謝總統關心我的健康，就像我關心他的健康一樣。」

(中時 )