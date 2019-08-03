雲南省西雙版納州森林公安局通報，今天（3日）早上6 點多，西雙版納州再次發生野象致人死亡事件，造成1人死亡。

該州猛海縣亞洲象監測人員趙平，在猛阿鎮嘎賽村委會通往南朗河村委會的路邊的甘蔗田發現一具屍體，隨後撥打110報警。警方獲報後趕往現場，發現屍體周圍的甘蔗呈倒伏狀，同時留有大量野象腳印及糞便，疑似野象肇禍。

警方表示，當地亞洲象監測人員2日曾在猛阿鎮嘎賽村委會通往南朗河村委會方向發現有野象活動蹤跡，隨即監測人員在路上擺設了警示牌，提醒過往人員及車輛注意安全。

(旺報 )