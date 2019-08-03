雲南西雙版納發生野象傷人事件 1人死亡 20:062019/08/03 旺報 廖慧娟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雲南省西雙版納州森林公安局通報，今天（3日）早上6 點多，西雙版納州再次發生野象致人死亡事件，造成1人死亡。 該州猛海縣亞洲象監測人員趙平，在猛阿鎮嘎賽村委會通往南朗河村委會的路邊的甘蔗田發現一具屍體，隨後撥打110報警。警方獲報後趕往現場，發現屍體周圍的甘蔗呈倒伏狀，同時留有大量野象腳印及糞便，疑似野象肇禍。 警方表示，當地亞洲象監測人員2日曾在猛阿鎮嘎賽村委會通往南朗河村委會方向發現有野象活動蹤跡，隨即監測人員在路上擺設了警示牌，提醒過往人員及車輛注意安全。 (旺報 ) #西雙版納 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸熱門新聞 昔娶小54歲翁帆今仍健朗 96歲楊振寧曝長壽3秘密 - 兩岸 旺角再遊行12萬人上街 圍堵紅隧出入口 - 兩岸 - 旺報 旺角再遊行結束 示威者警署外噴漆 - 兩岸 - 旺報 香港旺角再遊行 起點千人聚集 - 兩岸 - 旺報 反制陸軍演威脅 國軍射117枚飛彈示威 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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