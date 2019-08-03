Toyz近日出版新書《我是傳奇》，他3日出席漫博記者會大聊傳奇人生，細數一路走來的不易，一個來自香港中低收入家庭的孩子，17歲就為了生活踏入社會謀生，從搬運工到業務，從不愛讀書的孩子搖身一變成為電競大明星，為台灣奪下《英雄聯盟》S2大賽冠軍，成為港、台年輕人的逐夢代表。

Toyz當年在《英雄聯盟》遊戲對戰中披荊斬棘，更因擔任中路位置，而有「中路野獸」美稱，最後順利奪冠，正當外界認為他的人生即將一帆風順，他卻開始遭遇逆境。他為了爭取自己的福利，因獎金及合約問題產生糾紛，甚至在網路上被酸民嘲諷，回到家鄉，轉換戰隊加入HKE，卻歷經冷凍、纏訟，最低潮時甚至被外界視為小丑。

Toyz擁有許多粉絲。（時報出版提供）

或許正如Toyz現場所言，「追夢並不困難，困難點在於守住夢想，而我從沒忘記初衷。」因他始終堅持，歷經一段逆境的他入主英皇娛樂集團，成為香港「英皇電競」的電競總監，目前正致力打造全球性的電競品牌。

(中時 )