日本人氣男團w-inds.受邀於3日在「超犀利趴10」開唱，成員橘慶太、 緒方龍一、千葉涼平睽違5年終於再度來台，前天看到400名粉絲接機，龍一表示：「原本不知道有多少人記得我們！其實嚇了一跳，很不甘心和後悔沒有早點來。」接下來將迎接出道20週年，他們承諾縮短和台灣歌迷的距離，「希望可以馬上再來！」昨果然在台上宣布將於12月29日舉行台北專場演唱會。

3人受訪時不斷互相吐槽，足見好感情。涼平前晚和師兄團DA PUMP成員DAICHI逛台北街頭，他表示之前來台總是被粉絲包圍，此次終於成功出門，不過另2位成員忍不住抱怨：「我們約他都不出去，好寂寞啊！」橘慶太更搞笑說：「如果這樣下去，我們只好把DAICHI拉來當成員了。」涼平則反擊：「慶太根本沒約過我！」讓橘慶太急喊：「不能再聊下去了！否則會影響等下演出默契。」

被問最有偶像包袱的團員，橘慶太和涼平都指向龍一，橘慶太更爆料：「他只要遇到心儀的女性，就會擺出斜著肩膀的Pose。」讓龍一在旁超害羞，但依然配合做出3個甩帥動作。龍一則反控橘慶太是個性最差的團員，經常被對方罵，不過他也解釋：「因為他最嚴格，很有專業意識。」

談到保養秘訣，橘慶太感性表示外表雖改變，「但應該是3人從19年前開始在一起，相處關係沒有變化。」前日接機和近日的日本演唱會上，開始有粉絲帶著兒女參加，涼平認為：「很開心，小朋友其實也不認識我們，但跟著爸媽一起聽，希望長大也能成為我們粉絲，再和父母一起來看演唱會。」

(中時 )