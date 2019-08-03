美國加州當局指出，加州南部一處海灘的部分岩壁2日發生崩塌，並壓到海灘上的遊客，造成3人不幸喪命，另外還有2人受傷。這起意外發生在聖地牙哥（San Diego）北方的「葛藍德尤衝浪海灘」（Grandview Surf Beach）附近區域。

聖地牙哥郡（San Diego County）警長辦公室指出，有一人死亡，殷希尼塔斯市（Encinitas）稍後也在推特（Twitter）表示，另有2人送到醫院後傷重不治。

殷希尼塔斯市的推特貼文寫道：「造訪海灘的遊客應持續保持警惕。」

美國國家廣播公司聖地牙哥分台（NBC San Diego）的網站報導，相關官員指出，岩壁崩塌還造成另外2人受傷，其中一名傷者仍在醫院治療，另一名傷者沒有大礙，因此沒有送醫。

殷希尼塔斯市的救生隊隊長吉爾斯（Larry Giles）告訴當地記者，救援人員已出動搜救犬尋找其他可能的受困民眾。

事發海灘的砂岩峭壁近年來被侵蝕的相當快速。這個區域在2000年也發生過意外，當時一名女子在海灘上遠觀丈夫衝浪，卻不幸遇到土石坍方而喪命。

(中時 )