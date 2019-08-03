就連進場，張博勝的氣勢也跟其他新人不同。(黃及人攝)

還記得今年瓊斯盃中華藍「最老菜鳥」，且曾單場飆進6顆三分球的「喇叭」張博勝嗎？張博勝3日晚間在大直典華舉辦婚宴，不只眾多球員、教練與親友到場，就連戲稱不敢報備的中華隊外籍教頭帕克也來了，張博勝更跟老婆劉珮玲把喜宴弄得跟尾牙一樣熱鬧。

特別點名感謝「凱瑟琳婚紗」的張博勝，稱呼自己老婆可是「安東街王祖賢」，3日晚間席開40桌，幾乎各隊球員都有到場，其中母隊台銀全員到齊，包含帕克、富邦總教練許晉哲、台銀新任教頭陳國維、呂政儒、吳岱豪、陳靖寰、李德威、周士淵等人都現身婚宴現場。

就算沒法親自到場，包含陳盈駿、胡瓏貿、劉錚等今年中華藍隊友，以及緯來體育台主播張立群，也都特地錄製影片恭喜張博勝，展現他身為中華藍老大哥的風範，張立群還刻意在影片中表示，「雖然珮玲有時很迷糊，但喇叭別忘記要把錢給老婆管！」

張博勝伴郎組合包含陳冠全、謝宗融、林郅為及周柏臣等國家隊等級長人。(黃及人攝)

中華隊外籍教練帕克與富邦總教練許晉哲也都出席。(黃及人攝)

台銀新任總教練陳國維(中)，以及續任翻譯的桑一慶。(黃及人攝)

張博勝雖在籃球場上打的是後衛，他的伴郎組合卻全是大前鋒或中鋒，甚至屬於國家隊等級的禁區長人，包含今年瓊斯盃中華藍周柏臣、陳冠全、林郅為，以及中華白謝宗融，平均身高快要超過200公分，光從伴郎陣容來看，喇叭哥這次可說是精心挑選。

整個婚宴更有趣的地方是，張博勝與劉珮玲特別在每張喜帖上面印製號碼，當作婚宴抽獎之用，更別小看他們準備的獎品，包含AirPods、塵蟎機、吸塵器、電子菸、保養組、冰糖燕窩、零食包、保溫瓶等等，根本不輸一些中小企業尾牙，更充分炒熱現場氣氛。

張博勝的台銀隊友全員都到齊了。(黃及人攝)

這一桌看起來就是勸酒部隊。(黃及人攝)

(中時電子報)