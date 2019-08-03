台灣各地方的命名與當地的人文、地形、物產等等因素相關，透過地名可以了解該地的大致風貌。台南市白河區的「仙草埔」就是一個有特殊意義且具有文化元素的地方，仙草埔早期不但以仙草聞名，而且還盛產石灰，產量為全台第一。

白河區仙草社區發展協會3日舉辦「仙草埔在地文史走讀活動」，由在地文史工作者帶領，至社區走讀，系統化了解仙草埔文史脈絡，並透過在地耆老口敘歷史，重新記錄、建構文化歷史。

仙草埔位於關子嶺前，鄰近關子嶺、白河水庫等風景名勝，據傳，白河人到山裡工作或是山內居民下山至街上，都會在仙草埔這裡歇歇腿，因當地盛產仙草，故居民們就地取材，烹煮仙草茶供旅人飲用，因而成為特產。

仙草埔的另一個特產為石灰，因其地處於枕頭山下，蘊含石灰礦，在明清時期，當地哆囉嘓的平埔人即取為檳榔調味及建房時外牆粉刷之用。

日治時期，日本人在台灣大力發展製糖工業，太平洋戰爭後，海運受阻，製糖所需石灰無法繼續由日本運來，白河因有枕頭山豐富的石灰礦及地利之便，經日本技師探勘後，選定為石灰生產基地。

在糖業鼎盛之時，仙草埔的石灰產量為全台第一，枕頭山還設有「流籠」（纜車）運送石灰，石灰工廠廳舍所在地名為「灰窯」。然而，民國七十年代，因採石嚴重破壞生態環境，民眾積極陳情抗爭，終於導致枕頭山石灰石禁止開採，現今僅存零星業者努力經營此逐漸向晚的工業。

仙草埔附近有名聞遐邇的大仙寺與碧雲寺兩大名寺，亦有白水溪教會及岩前教會，可說是中西宗教文化交會之地。大仙寺俗稱「舊岩」，碧雲寺則稱「新岩」。大仙寺相傳乃「仙人抛網」靈穴，而碧雲寺為「半壁吊燈火」靈穴，兩地一氣相連，靈光互映。

白河地區流傳著一句俗諺：「火燒白水溪，起岩前來賠。」便是在訴說仙草埔白水溪教會與岩前教會的著名故事—「白水溪事件」。

西元1875年，當時的斗六都司吳志高以白水溪教會危害祖墳風水為由，趁夜縱火焚燒禮拜堂及宿舍，甘為霖牧師連夜逃往嘉義縣城告官，後透過英國領事與清廷官方交涉，迫令吳志高新建岩前教會作為賠償。

現今，白水溪教會仍有一面甘為霖牧師紀念碑，不僅代表那一段可歌可泣的「白水溪事件」，亦供信徒思念其為主盡忠的精神。

白河區公所區長蕭福清表示，希望經由本次具在地特色文化的走讀路線，透過本地人的講解，闡揚其獨有的文化層面，帶領大家踏尋仙草埔的起源，感受關子嶺山腰新與舊的文化匯聚地—「仙草埔」的歷史。

(中時 )