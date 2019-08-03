歐盟成員國昨天提名世界銀行執行長喬治艾娃為下屆國際貨幣基金總裁候選人，不過她年齡超過規定也使得這項人事引發討論，讓IMF總裁向來由歐洲人出任傳統受到矚目。

國際貨幣基金（IMF）現任總裁拉加德（Christine Lagarde）因獲提名將轉任歐洲中央銀行（ECB）總裁，因此已提交辭呈，辭令將於9月12日生效，IMF展開新總裁選舉程序。

世界銀行（World Bank）與IMF國際2大組織向來有個不成文規定，即世銀行長由美國人擔任，而IMF總裁都是歐洲人，過去曾被批評像是「美歐在香菸菸霧瀰漫的房間裡分配戰利品」。

歐盟成員國代表近日開會，經過10餘小時會談後，終於在8月2日達成共識，提名世銀第2號人物、來自保加利亞的經濟學家喬治艾娃（Kristalina Georgieva）為IMF掌門候選人。

不過，這項決定今天在歐洲引起討論，最主要是因IMF規定獲任命的新總裁需在65歲以下，但喬治艾娃現已65歲，當選後IMF必須為她修改年齡規定。

分析她獲提名可能原因包括，今年5月底歐洲議會選舉後，歐盟4個重要職務包括歐盟執委會主席、歐洲央行行長、歐洲理事會主席及歐盟外交和安全政策高級代表提名人選分別給了德國、法國、比利時及西班牙，東歐人選落空，因此這次IMF由保加利亞籍人士出線頗有平衡各方勢力之意。

除地緣政治外，另一項原因是喬治艾娃過去也在歐盟執委會任高層官員，熟悉歐盟運作，讓這個總部位於美國華盛頓的組織也可精準執行歐洲人想法。

歐洲IMF提名人選公布後引起討論，也讓IMF總裁向來由歐洲人出任傳統再度受到檢視，早在2011年經濟合作暨發展組織（OECD）時任秘書長古瑞亞（Angel Gurria）曾說從二次大戰結束以來就由歐洲人領導IMF的慣例是該打破了。

而近年亞洲挑戰聲浪漸起，一些傑出人士也被點名競選，但是否真會出馬爭取尚不明朗，預計IMF理事會將在10月協商決定新總裁人選。

IMF職責為促進國際金融穩定和貨幣合作，推動國際貿易發展、促進高水準就業和可持續經濟增長及減少貧困，目前有189個成員國。

(中時 )