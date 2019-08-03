日本與南韓發生貿易爭端之際，南韓一名高階官員今天表示，首爾當局正探尋所有選項，包括終止秘密軍事情報保護協定，但仍希望與日本有一段冷靜期。

路透社報導，日本昨天把南韓排除在適用貿易優惠的「白色名單」國家外，促使首爾當局發出警告，南韓不會再被鄰國日本擊敗，導致兩國貿易爭端升溫。

這名南韓官員指出，南韓可能考慮終止秘密軍事情報保護協定（GSOMIA）作為反制措施，這個想法是昨天在泰國曼谷與美國、日本舉行三方外交部長會議時所提出的。

GSOMIA促進日本、南韓與華府的三方情報蒐集，對於首爾和東京處理北韓核武和飛彈威脅至關重要。

日韓在2016年簽署的這項情報共享協定，雖然每年會自動延長，但只要在當年8月24日前通知對方，就能終止協定。

這名南韓官員在曼谷舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會場邊告訴記者：「GSOMIA在三方安全合作扮演相當重要一環。」

他還說：「我們已明確表達自身立場，我們處在所有選項都能搬上檯面的情況。」（中央社）

(中時 )