台北大稻埕情人節3日於延平河濱公園登場，今年以「萬人一起唱情歌」為主題，由黃品源、潘越雲、茄子蛋、美秀樂團等10組歌手輪番演出，動人情歌一首接一首，粉紅色泡泡冒不停，重頭戲煙火秀，首度設計了「LOVE」及音符造型，480秒的繽紛煙花，點亮大稻埕夜空，帶給大家浪漫的夏日回憶！

迎接七夕到來，大稻埕情人節本周末登場，由於天氣良好，現場湧進逾8萬民眾狂歡，宛如盛夏嘉年華，重頭戲煙火秀於晚間8時施放，大大的「LOVE」字樣閃耀大稻埕夜空，480秒的煙火秀變化萬千，搭配經典情歌，浪漫度破表，台北市長柯文哲也與太太陳佩琪出席共襄盛舉。

除了煙火、情歌兩大亮點，現場「愛情文創市集」更請來霞海城隍廟月老神尊駐守，誠心祈願就有機會獲得限量傳愛漂流瓶，另設有愛情塗鴉牆、浪漫花牆打卡活動，吸引不少戀人、親子駐足拍照，擺出俏皮姿勢，留下美好足跡。

活動一連兩天於延平河濱公園（淡3至5號水門間）舉行，為了讓民眾玩得盡興，4號水門處的行動旅服站提供「免費WI-FI熱點」、「緊急充電」及「在地遊程推薦」等貼心服務，另有懷舊攤位、胖卡美食，呼籲民眾搭乘大眾運輸工具前往會場，一起嗨翻夏日。

(中時 )