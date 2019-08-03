「這群人」展榮、展瑞及木星3日出席「Ford安全節能駕駛體驗營」宣導安全駕駛觀念。三人於活動現場接受安全駕駛大考驗，雙胞胎展榮、展瑞默契十足，接連回答相同答案，兩人表示，「雖然平常都是被人載，但學習道安知識後，更了解怎樣讓自己行得更安全，也期待這群人未來能影響更多人。」

大考驗結束後，木星體驗模擬裝備，穿著相當懷孕7個月的孕婦模擬裝備，一秒當媽的木星表示，「雖然我沒懷過孕，但穿上這裝備感覺很real，會忍不住一直往後彎，完全體會到媽媽的辛苦。」展榮、展瑞更搞笑撫摸木星孕肚，2父1母的奇異畫面笑翻現場所有人，展瑞更笑稱，「這是另類多元成家，大家一起恭喜木星懷了寶寶。」

展榮、展瑞、木星宣導安全駕駛觀念。（Ford提供）

談到這群人最近推出「觀落茵鬼屋實境逃脫」，人氣持續飆升，展榮興奮表示，「這群人頻道快破三百萬，希望今天就可突破這個目標，不然快要達到了，但還停在那裡，一直有種癢癢的感覺。」最後更盡道路安全大使責任，向廣大粉絲及用路人宣導道路安全駕駛的重要性。

(中時 )