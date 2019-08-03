陳其邁強調行政院今年又編列65億元預算，全力投入C肝防治，期盼台灣儘早消滅C肝。（袁庭堯攝）

陳其邁3日晚間出席財團法人台灣肝臟學術文教基金會20周年慶祝晚宴，與醫界老友寒暄合照，共同宣示中央、地方聯手消滅C肝的決心。（袁庭堯攝）

行政院副院長陳其邁3日晚間出席財團法人台灣肝臟學術文教基金會20周年慶祝晚宴，對於韓國瑜已啟動總統競選行程，酸韓國瑜，市長的身份已從全職變兼職，恐怕是高雄市民的損失，他更感嘆「天佑高雄」。

陳其邁表示，韓國瑜本來是兼職的候選人，恐怕日後會變成全職候選人，「市長」反倒成為兼職的身份。他強調，韓國瑜心已不在高雄等同「解離式的迷遊」，人在不在高雄已經是其次的問題。

陳其邁還說，選舉的工作一定會耽誤到高雄的施政、重大建設，治水就是最好例子。他認為，市長應該「全職、心在高雄」。既然已經成為總統候選人，花那麼多時間、利用那麼多週日到外地跑來跑去，週間還常常神隱，可能體力有所不支，他勸韓國瑜身體很重要，但市民的權利也非常重要。

「一根蠟燭兩頭燒，做一個總統候選人也做不好。」陳其邁酸韓國瑜，市長的工作也因為分心，要落實市政也很困難，這恐怕也是市民的損失。

台上致詞時，陳其邁強調台灣是世界防治B型肝炎的典範。由於C肝防治以服藥、治療為最有效，過去擔任立委時，曾在2016年3月促成一場C肝相關研討會，主張C肝應由政府編列預算防治，讓C肝於2017年正式納入健保。他強調，目前政府已投入157億元用於C肝防治，希望2025年台灣能完全消滅C肝。

「有一個當醫師的副院長其實還不錯！」 陳其邁強調，今年起行政院又編列65億元預算全力投入C肝防治，期盼中央、地方聯手，有效防治C肝。

(中時 )