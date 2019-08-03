林青霞現身武夷山。（圖／取自新浪娛樂）

林青霞擺網美姿勢。（圖／取自新浪娛樂）

「永遠的東方不敗」64歲國寶美女林青霞先前短暫為實境秀復出後，最近又到各地旅遊，繼日前她在福建土樓被民眾捕獲後，最近她又到武夷山踏青，今(3日)網上流出不少照片，可見她素顏穿一身白衣，時而還靠著欄杆做出網美動作，讓網友紛紛稱讚美麗依舊。

林青霞和富商邢李㷧結婚25年，去年底起被爆料兩人婚變，甚至有傳言指她復合秦漢，對此林青霞已否認，強調：「我的家庭幸福美滿」，也說傳言太可笑，秦漢也說沒有的事，批傳言完全子虛烏有，而林青霞的二女兒邢言愛最近爆出近照，長相與父親極為神似。

據《新浪娛樂》報導，林青霞最近和朋友到武夷山旅行，她戴著圓帽、穿著白色上衣、黑長褲、涼鞋，打扮樸素，女神級的她面對鏡頭仍十分會擺POSE，獨照時一腳踏前、一腳踏後，倚著欄杆時望向遠方拍照，又親切與許多民眾合影，看似心情輕鬆，生活愜意。

(中時電子報)