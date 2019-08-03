選秀節目《聲林之王》首屆選手鄭可強1日起至8日開始環島行程，從台中出發，沿途經過台中、新竹、台北、桃園、宜蘭、花蓮、台東、台南與高雄等地，他透露期間會不定期在街頭演出，回歸街頭藝人的身分，他開心喊話，「歡迎大家關注我的直播，一起來抓烏龜。」

提到環島計畫，鄭可強表示，「在台北生活的這半年，總覺得不太習慣，台北的生活步調很快、人很多、各種奇怪的事情也見怪不怪，這半年覺得心情變混濁，所以我想需要一趟旅程，來清理心靈的暫存記憶體。」受《聲林》導師蕭敬騰、林宥嘉激賞而爆紅的他，坦言這半年有點不習慣，各方的關注與期待讓他備感壓力，需要一點時間沈澱，而這次透過環島與不定期的街頭演出，也是讓他找回街頭藝人本心的方式。

鄭可強環島找回初心。（量子娛樂提供）

鄭可強2日cover 《惡作劇之吻》經典歌曲〈遇到〉，上架後網友直呼起雞皮疙瘩。他透露，繼單曲〈不愛情〉之後，第2首單曲〈喉嚨啞了〉已經錄製完成，希望粉絲會喜歡。

(中時 )