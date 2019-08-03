大稻埕情人節煙火秀絕美璀璨夜景。( 姚志平攝)

大稻埕情人節煙火秀絕美璀璨夜景。( 姚志平攝)

各式色彩繽紛的花火於大稻埕的夜空綻放，讓民眾度過浪漫周末。(陳怡誠攝)

各式色彩繽紛的花火於大稻埕的夜空綻放，讓民眾度過浪漫周末。(陳怡誠攝)

各式色彩繽紛的花火於大稻埕的夜空綻放，讓民眾度過浪漫周末。(陳怡誠攝)

各式色彩繽紛的花火於大稻埕的夜空綻放，讓民眾度過浪漫周末。(陳怡誠攝)

大稻埕480秒煙火秀。(中時電子報直播)

2019大稻埕情人節活動3日晚間在大稻埕延平河濱公園施放長達480秒煙火秀，各式色彩繽紛的花火於夜空綻放，在經典情歌伴奏下讓民眾留下最美的回憶。

迎接七夕到來，大稻埕情人節本周末登場，由於天氣良好，現場湧進逾8萬民眾狂歡，宛如盛夏嘉年華，重頭戲煙火秀於晚間8時施放，大大的「LOVE」字樣閃耀大稻埕夜空，480秒的煙火秀變化萬千，搭配經典情歌，浪漫度破表，台北市長柯文哲也與太太陳佩琪出席共襄盛舉。

(中時 )