2019大稻埕情人節活動3日晚間在大稻埕延平河濱公園施放長達480秒煙火秀，各式色彩繽紛的花火於夜空綻放，在經典情歌伴奏下讓民眾留下最美的回憶。
迎接七夕到來，大稻埕情人節本周末登場，由於天氣良好，現場湧進逾8萬民眾狂歡，宛如盛夏嘉年華，重頭戲煙火秀於晚間8時施放，大大的「LOVE」字樣閃耀大稻埕夜空，480秒的煙火秀變化萬千，搭配經典情歌，浪漫度破表，台北市長柯文哲也與太太陳佩琪出席共襄盛舉。
(中時 )
2019大稻埕情人節活動3日晚間在大稻埕延平河濱公園施放長達480秒煙火秀，各式色彩繽紛的花火於夜空綻放，在經典情歌伴奏下讓民眾留下最美的回憶。
迎接七夕到來，大稻埕情人節本周末登場，由於天氣良好，現場湧進逾8萬民眾狂歡，宛如盛夏嘉年華，重頭戲煙火秀於晚間8時施放，大大的「LOVE」字樣閃耀大稻埕夜空，480秒的煙火秀變化萬千，搭配經典情歌，浪漫度破表，台北市長柯文哲也與太太陳佩琪出席共襄盛舉。
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