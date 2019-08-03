富邦悍將主場迎戰4連勝氣勢正旺的Lamigo桃猿，前3局雙方靜悄悄，接著兩邊各用全壘打搶分，桃猿靠朱育賢陽春炮搶下超前分後，連換5名後援投手鎖住勝利，最終以5比2拿下5連勝，並位居戰績龍頭。

雙方分別派出伍鐸及王溢正先發，前3局雙方攻勢都遭到凍結，4局下半王正棠安打後，林益全敲出本季第19號全壘打，悍將率先取得2分領先。

5局陽耀勳中外野全壘打先助桃猿攻得首分，接著陳晨威安打攻下追平分；6局上半朱育賢敲出本季第24號全壘打，一棒超前成3比2。第7局桃猿再有攻勢，陽耀勳敲安上壘後，林承飛靠失誤上壘、陳晨威獲敬遠，形成1人出局、滿壘，此時悍將換上林羿豪接手投球，不料出現暴投白白送分，劉時豪的滾地球同樣再添得分數，桃猿將比數拉開成5比2領先。

後幾局悍將雖有攻勢，不過仍遭桃猿後援投手合力封鎖，王溢正今日先發4局失2分就因傷提前退場，接手的賴智垣、葉家淇、林柏佑、黃子鵬、陳禹勳各丟1局皆無失分保住領先優勢，最終桃猿就以5比2拿下5連勝，同時擠下富邦悍將，坐上戰績排行榜龍頭。

悍將先發投手伍鐸先發6.1局被敲8支安打，失掉5分有4分自責分吞下敗投，目前先發已9連不勝，上次勝投要追溯到近3個月前，如今悍將二軍還有一位新洋投班華德正在待命，可能已是伍鐸的期末考。

賽後代理總教練郭建霖表示王溢正手雖然有點腫，不過骨頭沒事，也幸好沒有傷到手指頭。近2天因洪一中總教練家中母喪請假，郭建霖代理總教練一職，讓他直呼，「當總教練的壓力不是一般人能體會的！」並在賽後表示投手群表現不錯，作戰策略也都很成功，因此打起來很順手，將勝利功勞歸於選手們。

(中時電子報)