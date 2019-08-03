電視劇《男神時代》演員謝佳見、葉星辰、劉書宏與夏語心近日錄台視《台灣名人堂》，劇中擔綱女一的葉星辰曝「人生最黑暗的一刻」，她曾因拍攝偶像劇日程太趕，加上給自己極大壓力，而呈現「行屍走肉」的狀態，她坦言當時甚至絕望到冒出撞公車的駭人念頭，幸好最後慢慢調適才走出逆境。

夏語心則透露，因拍戲經驗少，很怕耽誤拍攝，所幸劇組所有人都很好相處，才讓她放鬆許多，談到印象最深刻的一場戲，她表示，「本來擔心哭不出來，結果劉書宏真的對我抓狂大吼，害我哭到停不下來。」4位演員雖然都是第一次合作，但卻培養出好交情，劉書宏大讚謝佳見是「暖男」，原來謝佳見曾經在休假沒班時，帶著熱騰騰美食到劇組探班，瞬間圈粉許多人。

謝佳見（左起）、葉星辰、夏語心以及劉書宏一起接受專訪。（台視提供）

謝佳見也坦言以前的自己很矜持，為了維持專業形象，工作之外不跟圈內人交朋友，現在已經被台灣人的熱情同化，他說：「台灣人好客、熱情，不知不覺也變得放鬆，這是我很大的收穫。」而有著「水餃王子」稱號的劉書宏從廣告出道，菜鳥時期莫名接下了節目主持棒，當時的他「什麼都不會只會傻笑」，他笑說：「我在旁邊看他們主持，一直笑，很像觀眾。」結果慘遭痛罵，製作人更撂下狠話，「之後的節目都不會再找書宏。」

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(中時 )