韓國瑜午餐介紹

20190803中天新聞 就是跟韓緊緊！ 韓國瑜首場桃園「韓粉一路追」

國民黨總統參選人韓國瑜，今(3日)到桃園參香祈福，展開2020大選啟航第一站，桃園市議員「村長」詹江村不僅現身力挺，還在直播中揭密招待韓國瑜的午餐菜色，要用極具特色的庶民佳餚為韓市長補充體力。

因為力戰館長爆紅的新一代網紅「村長」詹江村，今日中午開直播揭密韓國瑜代表國民黨出戰2020大選後的首場造勢午餐菜色，「我們準備的是當天的美食新屋鵝肉，那新屋鵝肉遠近馳名，也算全台灣非常出名的美食。」

除了新屋鵝肉，還有客家人主食米粉與韭菜鵝腸，詹江村還透露為了幫韓國瑜增加熱量，所以特別準備了控肉佳餚，「我們也希望說，以我們當地美食能夠讓我們韓市長一起來品嘗我們所有庶民吃的東西，跟我們韓市長是吃得一模一樣。」

詹江村也透露此午餐行為秘密行程，只希望讓韓國瑜不被打擾，好好享用美食，韓粉們也紛紛在聊天室中留言支持「對啊！讓韓市長好好吃個午餐，不打擾吃飯時間」、「對啦，給韓國瑜好好吃一次頓」、「支持村長」。

(中時電子報)