陸美貿易戰加劇，為了給日子不太好過的美農尋找商機，美國總統川普把目光瞄準了歐洲。美歐貿易代表2日在白宮簽署牛肉協議，根據協議，第一年免稅美牛對歐盟的出口量將增加46％，7年後將進一步倍增到90％至3.5萬噸，金額從1.5億美元增至4.2億美元。川普稱，這對美農與歐洲消費者而言，都是一大勝利。不過該協議仍需歐洲議會的批准。

牛肉協議才拍板，川普一轉身又「關稅人」上身，稱仍有可能對歐洲車課徵關稅。他說：「汽車稅絕不會離開談判桌。如果我沒得到我要的，我別無選擇恐怕只能這麼做，不過他們到目前為止都非常好。」

其實在受訪前，他曾不經意地佯稱：「針對進口美國的所有賓士及寶馬車，美歐已就課徵25％關稅一事展開協商。因此我要向歐洲表示感謝。」隨即補充說：「這只是開玩笑啦。」語畢，在場人士發出一陣笑聲，沒想到稍晚又是另一番說詞。這段插曲也再次凸顯川普談判時慣祭兩手策略。

打通美牛輸歐關卡，除了可緩和歐美貿易摩擦，也讓川普鬆了一口氣。由於美陸貿易戰已威脅到川普重要票倉－美國農 （畜） 民，美歐這項牛肉協議有助於緩解美農畜業的一些損失，為川普連任爭取到若干優勢。

不過，美牛在歐洲進口總量的占比微乎其微，即便是上述90％的最高配額，也僅相當於2018年美國牛肉總出口量的2.6％。此外，根據歐盟執委會規定，進口牛肉都不得含生長激素，且必須符合歐盟食安規定。根據美國農業部的記錄，美國只有17家屠宰場獲准向歐洲出口牛肉。

(中時 )