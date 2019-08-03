第九海巡隊接駁13名船員上岸。（海巡署提供）

第九海巡隊和金門縣環保局至事故現場勘查，嚴防發生海域汙染情事。（海巡署提供）

國籍「大川輪」昨晚8時於烏坵海域沈沒，交通部航港局要求船舶所有人在8月5日前提審委託契約及抽油計畫，同時在8月6日前提交船體移除拖救計畫外，現場並應採取防護及應變措施，避免殘油外洩汙染，否則將依海洋汙染防治法裁處。

航港局也要求船舶所有人掌握近日海象狀況，盡快完成殘油抽除及進行水下船體勘查作業，同時在沈船地點佈放警示設施以維航安。該局並協請海巡署、軍方烏坵指揮部協助監控，若有狀況即時通報相關單位處理。

船長61公尺的雜貨輪「大川」是在昨（2）日晚間於烏坵海域運補卸貨時，疑因風浪不佳碰撞消波塊，造成船體破損船身傾斜進水，並於當晚約8時沉沒於大坵島南側約1浬處。

航港局接獲通報立即啟動海難應變機制和發布航船布告週知，並立即召開緊急應變小組會議，邀集運安會、海軍金門海指部、第九海巡隊、第九岸巡隊、金門縣環保局、港務處、金門縣政府、船舶所有人等單位共商對策。

航港局說明，「大川輪」為高雄港籍雜貨船，總噸位992，船上載有7名臺籍、6名印尼籍船員共計13人，當天均已平安獲救接駁上岸。船上尚存殘油重柴油約10噸、輕柴油約27噸，目前已由第九海巡隊派艇會同金門縣環保局緊急攜帶攔油器具趕赴現場備變，防止油汙外洩，後續將持續督導船舶所有人辦理船體及油料移除作業，嚴防發生海域汙染情事。

(中時 )