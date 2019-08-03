阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）指出，美國與塔利班今天在卡達首都杜哈（Doha）重啟談判，尋求終結歷時近18年的阿富汗戰爭。

塔利班在卡達的政治總部發言人夏亨（Suhail Shaheen）告訴法新社：「今天開始談判。」

2001年入侵阿富汗、推翻塔利班政權的美國有意撤出數以千計部隊，希望阿富汗和平進程出現重大突破。

然而，美方撤軍的先決條件是塔利班放棄與蓋達組織（Al-Qaeda）勾結並遵守停火。

華府希望在9月1日前與塔利班達成和平協議，阿富汗大選將於同月稍後登場，美國則將在2020年舉行總統大選。

美國總統川普昨天在白宮告訴記者：「我們已取得很大進展。我們正在談。」

阿富汗政府也另外成立談判小組與塔利班進行和談，這是阿國和平進程出現進展的另一跡象。外交官員希望，雙方最快能在本月稍後展開會談。

「華盛頓郵報」（Washington Post）1日報導，根據終止阿富汗戰事的初步協議，美國駐阿富汗軍隊將從目前大約1萬4000人減少到8000人。（中央社）

(中時 )