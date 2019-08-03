高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020，競選總部主要幹部名單曝光，南部辦公室執行長由前立委林國正出任、北部辦公室副執行長則是許淑華、孫大千；引人關注的是，王金平子弟兵、白派大將林國正擔起為韓國瑜操盤任務，讓外界對韓王合作的可能性多了幾分猜測，但林國正僅低調表示，長輩的事，他無法代為回應。

韓國瑜為兌現「平日拚市政、假日拚國政」承諾，未來市政團隊、選舉團隊分工將更清楚，據了解，國民黨全代會正式提名韓國瑜後，其實競選總部主要成員已大致底定，原定本周就要公開名單，但內部對於職稱頭銜還要進一步討論，因此可能延至下周才會正式宣布，包括競選總部發言人。

韓國瑜競選總部將設在國民黨高雄市黨部，利用現有的設備，不再大興土木；林國正稍早證實，他將出任競總執行長，另台北辦公室設2位副執行長，由立委許淑華、前立委孫大千擔任，之後3人「南北連線」，協力為韓國瑜輔選。

具農經背景的林國正在農漁會蹲點多年，與全台泰半農漁會皆有交情，現為農漁會南區資訊中心執行長，他是前立法院長王金平的子弟兵，從去年選戰期間便大力支持韓國瑜，如今更執掌2020輔選要職。

外界好奇他在接下韓國瑜競選總部執行長職位前，是否有告知王金平，林國正只說「應該報告的長輩我都有報告」，但他沒提具體職務，至於王金平的反應如何、是否意味著決定不選2020，全力支持韓國瑜？林國正相當低調，僅回答「長輩的事我不能代為回應」。

林國正表示，離選舉還有很長時間，連柯文哲最後是不是要參選都還未定，因此目前藍綠陣營在組織、議題攻防上皆會以選務辦公室形式運作，等距離投票近一點才會確立競選總部架構，並公布競選總幹事人選。

此外，雖然張善政已證實將出任韓國瑜國政顧問團總召，但林國正預告，由於韓市長非常重視，過幾天還會隆重介紹張善政，並分批公布國政顧問團成員名單，其中包括各領域專家達2、30人以上。

(中時 )