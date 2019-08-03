北市民生東路傳男子公園被砍 手腳多處刀傷 21:352019/08/03 中時電子報 湯萱樂 、 吳家詮 、中時、 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 事故現場血跡斑斑。(湯萱樂翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市民生東路一段23巷附近的永盛公園，3日晚間近9點發生一起砍人案件，27歲徐姓男子突遭4、5名男子持刀砍殺，造成額頭、左上背、左後腰、左下肢等部位多處刀傷，所幸意識清醒，暫無生命危險，救護人員已將他送往馬偕醫院救治。 警方調查，被害徐男是附近經紀公司成員，晚間有4、5名男子疑似到場尋仇，行凶後立刻搭乘計程車逃離現場，警方目前已將徐男的友人帶回協助調查，研判雙方應該認識、有所糾紛，正循線緝凶中。 (中時電子報) #北市砍人 也許您會感興趣 推薦閱讀 社會熱門新聞 獨》國軍基訓遺失20枚步槍彈 急協尋 - 社會 陸自由行喊卡「桃色經濟」崩盤？老司機說：內行人… - 社會 陽明山傳死亡車禍！單車下山撞公車騎士遭輾斃 - 社會 七月怪譚 警局也有禁忌 關公像不能亂動 - 社會 北市民生東路傳男子公園被砍 手腳多處刀傷 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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