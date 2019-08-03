北市民生東路一段23巷附近的永盛公園，3日晚間近9點發生一起砍人案件，27歲徐姓男子突遭4、5名男子持刀砍殺，造成額頭、左上背、左後腰、左下肢等部位多處刀傷，所幸意識清醒，暫無生命危險，救護人員已將他送往馬偕醫院救治。

警方調查，被害徐男是附近經紀公司成員，晚間有4、5名男子疑似到場尋仇，行凶後立刻搭乘計程車逃離現場，警方目前已將徐男的友人帶回協助調查，研判雙方應該認識、有所糾紛，正循線緝凶中。

(中時電子報)