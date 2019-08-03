U12世界盃少棒錦標賽複賽來到最後一天，雖與委內瑞拉之戰的勝敗無關晉級，不過中華隊依然排出最佳陣容應戰。中華隊前2局以0比6落後，接下來展開絕地大反攻，連2局海灌分數，最終以14比6戰逆轉勝委內瑞拉，收下複賽3連勝。

因早場的日韓大戰由日本取得逆轉勝，因此提前確定由中華隊與日本將進行冠軍戰。委內瑞拉小將前2局攻勢不斷，再加上中華隊發生多次暴投以及觸身球，1、2兩局各失掉3分形成0比6落後。

第3局中華隊終於展開攻勢，江宗駿獲保送後，江庭毅、黃天賜連續安打添得首分，接著昨日對戰墨西哥完投奪勝的郭宸安，敲出本屆賽事首發全壘打，一棒替中華隊追下3分。接著委內瑞拉連丟2保送，吳翊睿清壘的二壘安打將比數追平，中華隊單局攻下6分大局。

中華隊更在第4局狂攻13人次，靠3支長打以及對手接連保送、失誤攻下8分大局，最終就以14比6戰勝委內瑞拉，收下複賽3連勝。中華隊從0比6落後，展現堅強韌性，2輪猛攻海灌分數，最終逆轉奪勝。

此戰先發投手江庭毅主投1局失3分後退場，陳昱安無法有效凍結委內瑞拉攻勢，幸好這時余硯誠登板救援，投4局無失分僅被敲2支安打；而打者方面郭宸安3分炮以及葉弘仁4支2各有3分打點，表現亮眼的中華小將，接下來明日晚間6點半冠軍戰將要對決日本，目標將冠軍留在台灣。

(中時電子報)