「108年全國運動會」桌球資格賽1日至5日在長庚科技大學體育館登場，各縣市代表隊不乏林昀儒、陳建安、江宏傑、陳思羽、鄭先知、劉馨尹、林家瑄等國際級明星球員，挺身而出為家鄉而戰，希望奪得今年全國運動會會內賽門票。

今年全國運動會今年將於10月19日至24日在桃園各地展開，賽事種類皆為奧運、亞運競賽項目，除了30種應辦項目，桃園市政府也選辦保齡球、武術、卡巴迪及滑輪溜冰等4種選辦項目，總計34種競賽項目，預計將有9,000名優秀選手同場競技。

列為熱門競賽項目之一的桌球，將於10月2日至6日在桃園市立體育館辦理決賽，3日即將登場的是混合組、男子組與女子組雙打賽，共有134隊、268名桌球好手報名參賽。

「全國運動會」作為國內規模最大的綜合型運動賽會，各縣市代表隊不乏國手級球員。在男性選手部份，台北市派出目前國際桌球總會世界排名第13名、今年7月剛在國際桌球總會T2鑽石聯賽奪得男子單打冠軍的林昀儒；苗栗縣也有世界排名第36名的陳建安；而曾列世界排名第47名、兼具藝人身份的江宏傑，將代表台南市出賽。

女性選手也不惶多讓，新北市一口氣派出世界排名第25名的陳思羽、第55名的鄭先知與第106名的劉馨尹等強棒；林家瑄目前為世界排名第102名，則為花蓮縣代表隊一員。

(中時 )