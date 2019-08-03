香港「8.3旺角再遊行」入夜結束後，因不肯解散的群眾，持續向警署示威，警方於晚間九點許，在旺角、尖沙嘴警署外施放催淚彈「清場」。

據香港01報導，「旺角再遊行」於下午約5時抵達終點，大會宣布12萬人參與。同一時間，有示威者占彌敦道馬路，曾圍堵紅隧25分鐘，並分布盤踞油尖旺一帶。

19﹕33，示威者占用彌敦道南北行線，已走至油麻地窩打老街及彌敦道交界，向旺角方向進發。

19﹕48，梳士巴利道香港洲際酒店對出、北京道、加士居道、佐敦道、亞皆老街等馬路皆有示威者設路障。旺角亞皆老街及彌敦道交界約有200人聚集。

19﹕51，有示威者曾以傘陣包圍已落閘尖沙嘴警署，叫囂及辱罵警方，未見有警員在場。示威者其後散開，以閃燈射向警署外牆，及以噴漆塗污大閘及牆身。

晚上8時後，尖沙嘴警署被包圍，梳士巴利道被占據﹕

20﹕01，示威者占領油尖旺區，梳士巴利道一段路最為多人，半島酒店亦仍落閘。示威者在尖沙嘴警車路出入口投擲硬物毀壞車輛，警署內警員舉黑旗，警告會施放催淚煙，其後已收起旗。有私家車車窗及倒後鏡被毀，並向車廂掉雞蛋。

20﹕11，警方表示，大批示威者聚集在尖沙嘴警署外，塗污建築物，破壞警署內車輛。警方約於晚上8時警告示威者必需立即停止違法行為，和平散去。

20﹕30，半小時前舉黑旗後，尖沙嘴警署外仍有過百名示威者包圍，有人向警署停車場繼續投擲磚塊，打中警署內的私家車，以竹枝破壞車窗及以滅火器塗污車身。

20﹕23，示威者走至旺角警署附近，以射光照向警署，大批持盾警員隨即出現，示威者後退回彌敦道始創中心外位置，警員亦退回旺角警署內。

20﹕58，尖沙嘴警署門前有物件起火，相信是示威者縱火。警署外持續。

21﹕03，現場傳出警鐘聲，有示威者加入物件在火堆中，隨後發生輕微爆炸情況，未知是否有關。現場示威者起哄，未見有任何警員了解。消防車到場。

21﹕05，消防員以滅火器撲滅火種。

21﹕07，旺角彌敦道及亞皆老街交界，逾百名示威者聚集，有示威者召集，現時前線一起開會以取得共識。

21﹕15，尖沙嘴警署內私家車有火光，現場傳出催淚彈味。彌敦道開始叫口號，並叫示威者上裝備。

21﹕25，大批防暴警走出旺角警署，開始驅散人群。

21﹕26，尖沙嘴柯士甸道及旺角警署外分別有防暴警員準備清場。尖沙嘴警署外施放多枚催淚彈。

21﹕32，尖沙嘴柯士甸道警方舉黑旗，旺角警署對開防暴警向旺角方向推進。

(中時 )