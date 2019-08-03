印尼國家災害應變總署今天表示，蘇門答臘島和爪哇島外海昨晚發生威力強大的海底地震，導致4人喪命、4人受傷，還有數百棟建築物受損。

印尼外海昨晚發生芮氏規模6.9強震，當局在數分鐘後發布海嘯警報，住在沿海地區的民眾紛紛逃往地勢較高地區避災，海嘯警報發出兩小時後就被取消。

強震發生時，印尼首都雅加達也感受到搖晃，有人驚慌逃出高樓大廈。

印尼國家災害應變總署（National Disaster Mitigation Agency）發言人阿古斯（Agus Wibowo）在記者會表示，民眾逃離沿海地區時，有人因為心臟病發作或過度疲憊，已知有4人喪命。他還說，另有4人受傷，200多棟建築物受損。

阿古斯說，許多逃到較高地勢的人已安全返家，包括在楠榜省（Lampung）省長辦公室避難的大約1000人在內。

美國地質調查所（U.S Geological Survey）指出，這起強震的震央位在距離蘇門答臘島直落勿洞市（Teluk Betung）大約227公里處。

阿古斯警告，印尼地球物理及氣象局的研究顯示，這個區域可能發生芮氏規模8.8強震，恐引發20公尺高的海嘯，不過他也強調沒有人能夠準確預測何時會發生這樣的強震。

他說：「人們必須保持警覺，房屋需要有抗震結構。」印尼國家災害應變總署也推出計畫，對居住在沿海地區的民眾，進行因應海嘯威脅的教育宣導。（中央社）

(中時 )