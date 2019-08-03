由蓮花基金會歷經2年籌製、中華演藝總工會發動多位資深演員唐琪、王道等，共同參與的電影短片《自助旅行》3日首映，剛拿下台北電影獎最佳女主角、高齡81歲的劉引商為了力挺台藝大學弟的導演及製片，特地客串3場戲，由於她剛歷經105歲的父親仙逝，只要想到亡父仍悲從中來，至今未走出傷痛。

劉引商（上圖左）。

劉引商與父親感情甚篤，她今在電話中說「要等到七七四十九天之後才會接工作，我每周會搭捷運到土城承天寺替父親誦經」。她回想父親辭世前情景，「當時幾分鐘時間就像停電一樣，我的爹就不見了，外勞叫我的時候，爸爸已經沒呼吸，他躺在床上走的，標準的壽終正寢，他走得沒牽掛，比我想像中安詳」。

主要演員王道（左起）、唐琪、曹雨婷、張百惠。

《自助旅行》以紀錄片式的人文關懷視角，描述獨居長者深沉孤寂的內在，以及面對未來的徬徨無助與恐懼。劉引商片中飾演主角演員張百惠的鄰居，劉引商說至今不忘情演戲，是因不想變成兒女累贅，「也許哪天沒工作，我可能就變痴呆：我們這個年齡，老友、老同學很重要，不要給孩子增加太多負擔，能自理就自理」。拿獎後的生活都一樣，片酬有漲價？她笑說「沒有，製作成本太少，我憑感覺接工作，喜歡的團隊就接，很隨性」。多年未演戲的唐琪，此次透過演藝工會理事長康凱安排演出，若有戲劇邀約，很期待再回大小銀幕。

中華演藝總工會理事長康凱（陳桓浩）為《自助旅行》選角貢獻良多。

該片主題獲得中華演藝總工會高度認同，發動多位重量級藝人站台公益演出，該片亦是台灣第一部以孤獨命題、深度闡述獨居長輩內心世界的作品，於8月3日首度搬上大銀幕。人文關懷視角加上藝術創作的企圖心，《自助旅行》在提出嚴肅議題之餘，預期將會是一部引人入勝作品。製片黃大軒表示，目標希望這部作品進軍坎城、南特及柏林影展，目前已規劃第二、第三部曲。

本片緊扣「孤獨（寂寞）」主題，以紀錄片式的人文關懷視角，呈現出獨居長者桂姨在社區及家中獨自生活的無聊日常，一步步引領觀眾進入桂姨最深沉孤寂的內在，以及面對未來的徬徨無助與恐懼；渴望與人際間有真實的連結卻又屢屢落空的桂姨，最後企圖以「重回監獄」等一般人眼中不尋常的自力救助途徑尋求寄託。影片藉此極具戲劇張力的結局，引發大眾持續關注獨居長者在身心靈各層面所可能面臨的種種艱難處境，進而促進各界延伸性的互動與討論。

製片黃大軒（左起）、演員張百惠、導演陳國傑出席映後座談。

8月3日首映會上，包含前立委楊玉欣、立委吳玉琴、北市府社會局副局長張美美、護理全聯會高靖秋理事長等人，均有各自己的專業解讀，然而在不同理解下，卻有著殊途同歸的況味，也就是沒有人不怕老、沒有人不會老，《自助旅行》沒有刻意營造，但主角桂姨略顯沉重的步伐、面對生活的不便與困難，一再讓人感到震撼，不得不去思考未來的自己。

基金會將於9月7日、9月28日、10月19日、10月26日舉行公益映演暨映後座談，希望藉此拋磚引玉，企業界及機構團體能接力贊助後續公益映演，讓影片及獨老議題有機會觸及更多觀眾。粉絲專頁及官方網站將不定時公告。

各界共襄盛舉。

(中時 )