台北市長柯文哲組「台灣民眾黨」，並允許加入成員雙重黨籍，未來勢必牽動著2020總統大選。綠黨桃園市議員王浩宇在臉書預測未來可能的變局：柯不選總統，會繼續當市長，但會支持郭、王組合，並換到3~4個國會席次。

王浩宇所作的5大預測為：1.柯文哲組黨，不選總統，但會支持郭台銘、王金平的組合，創造第三勢力的合作空間。

2. 柯文哲會繼續當市長，但會換到3~4個國會席次、一年5000萬政黨補助款及2024年的總統門票。

3. 除非郭台銘不選，柯文哲才會跳下來選衝政黨票。

4.黃國昌、徐永明就算不加入台灣民眾黨，也會實質支持柯文哲，不可能表態支持蔡英文。

5.黃國昌不敢選汐止，2022覬覦台北市長位置。

網友回應說：「1、2、4都不可能。」、「他打不贏蔣萬安，滿城盡帶萬安甲。」、「要不要預測何時柯文哲和黃國昌會鬧翻？」、「柯文哲哪來的3-5席？？除非挖時力的牆角。」、「到了2022誰還會記得黃國昌？況且現在他都很難選上了，到時候更難選上。」

(中時電子報)