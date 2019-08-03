8月8日生日的劉品言（言言），3日提前和粉絲過31歲生日，她許下希望有正桃花出現、事業順利之外，也希望青春能延長的生日願望。笑說去年許願「怎麼吃都不會變胖」，結果真的沒發胖，現在體脂僅19。以往她追求者眾，如今邁入輕熟女年紀，媽媽威嚇「這2年妳再找不到孩子的爸，就去找精子銀行，我要一個從妳肚子生下來的小孩」。

言言去年生日和粉絲一起畫畫，今年則邀20位幸運抽中與會的粉絲為她親手縫製頭紗，樂於與粉絲近距離接觸的她開心說：「其實很感動有這群粉絲一路陪伴，只是大家都太害羞，應該再熱情、做自己一點！」對於粉絲親手縫製頭紗，「每次生日都希望可以和粉絲一起完成一件有意義的事，這次可以在大家的祝福和努力下獲得這份禮物，非常感動，如果真的有人娶我，大家都要來，我也一定會披這個頭紗」。

生日會現場劉品言與粉絲互動親密，共同討論、研究縫製頭紗，劉品言開玩笑對粉絲說：「是不是覺得每次我生日會都會想辦法來整你們？」讓現場笑聲不斷。對於每年的生日會都希望與粉絲互動、一起完成一件事的堅持，劉品言希望可以透過自己的力量帶給更多粉絲能量，無論是先前一起運動、作畫到現在的手縫頭紗，都是劉品言精心策劃，為彼此留下最美好、有意義的回憶。

對於自己的婚姻大事，劉品言表示可能以前年輕的時候太揮霍自己的青春，「我仗著自己的青春，浪費了很多時間，現在要努力運動、保養，來延長自己的青春」，也坦言自己有在積極考慮「凍卵」。她盼望有好歸宿，只是還在尋覓另一半，「唐綺陽國師說獅子座8到11月會有很多正桃花，一旦錯過就不再有，所以我得好好把握」。她一直有約會對象，「但現在談戀愛很不一樣，會想更多，有點以結婚為前提，不像10幾歲的時候愛了就愛了」。

她說另一半不找圈內人，「2個都公眾人物好麻煩，做什麼事都被關注」，下周將到捷克度假，希望能遇到正桃花，自認不是外貌協會、也不挑年紀了，若是離婚有小孩的對象？她說「遇到對的人不排斥」。笑嘆自己是紅娘也是「嬰兒磁鐵」，常常幫身邊人牽紅線，且被她摸過肚子的人都懷孕，「安氏企業」裡除了她跟陳喬恩，其他不是結婚就是當媽了。

近期她在粉絲專頁時常分享一些女性、兩性等心情語錄，受到大量女性粉絲的認同，網友都讚「小姐言的文字值得細細品味」「看妳的文章很療癒」，還有很多粉絲希望劉品言可以出書來療癒心靈，對此劉品言害羞的說：「我只是想分享自己的人生經歷給大家，看來大家對生活都很有感觸，才會認同我的文字，很期待更多有故事的人可以跟我一起分享，讓大家一起往更好的方向發展，當然出書這件事很值得我好好準備跟考慮，就讓我跟大家一起期待吧！」她也期待未來有新的戲約是可以跟姐妹曾之喬、天心一起飆戲，讓粉絲跟自己都過過癮。圖/齊石

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