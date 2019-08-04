上季宣告退役的「閃電俠」韋德，現在真的什麼話都敢講！韋德最近自己爆出，11年前「小飛俠」布萊恩曾跟他私下請教過進攻技巧，讓他頓時陷入瘋狂，他更說出自己昔日曾在場上打傷布萊恩鼻子，卻擔心布萊恩「找」回來的趣事。

「我記得2007-08年球季，我沒打進季後賽，布萊恩卻晉級了，他竟然私下打電話給我，」韋德回憶當時場景，「他一開頭就問我，對方用這種方式守我，我知道你擅長擋拆和空切，到底我該怎麼做？我馬上毫無保留把自己經驗告訴他。」

「當我把電話掛斷，我突然陷入了瘋狂，腦中只是在想，我的上帝啊！他可是布萊恩。」韋德說，從這件事情當中，更可發現布萊恩全力求勝的決心，因為就連場上對手，甚至年紀與經驗都差他一截的韋德，布萊恩還是願意私下偷師。

甚至有次全明星賽，韋德不小心打斷布萊恩鼻樑，害他只能戴面具出賽，「我馬上打電話跟布萊恩道歉，他卻回我，他愛死這個面具，我當時反應是他在想什麼，結果幾天後湖人對上我們，布萊恩隨即大殺四方，我才懂這才是他的回應。」

其實韋德跟布萊恩一樣，就算退休之後，仍很願意把自己累積多年的經驗與身手，努力教導給後輩，如今韋德所收的第1個徒弟，將是最近都跟他一起練球的太陽射手戴文布克，接下來等到新球季開打，就可看出布克是否真有成長。

(中時電子報)